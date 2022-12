Japan sanktioniert wegen Beteiligung an Nordkoreas Waffenprogrammen drei Organisationen und eine Einzelperson

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat drei Organisationen und eine Einzelperson wegen der Beteiligung an der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea auf ihre Sanktionsliste gesetzt.Chefkabinettssekretär Hirokazu Matsuno gab bei einer regelmäßigen Pressekonferenz am Freitag die entsprechende Entscheidung des Kabinetts bekannt.Auf der heutigen Kabinettssitzung sei beschlossen worden, gemäß dem Devisengesetz die Vermögenswerte von drei weiteren Organisationen und einer Einzelperson aus Nordkorea einzufrieren. Sie sollen an der laut Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea verbotenen Nuklear- und Raketenentwicklung beteiligt gewesen sein, teilte er mit. Er bezeichnete dies als zusätzliche Maßnahme zur Lösung vieler anstehender Angelegenheiten wie Entführungen, Atomwaffen und Raketen.Matsuno äußerte hinsichtlich des heutigen Beschlusses, dass Japan mit den USA und Südkorea Schritt gehalten habe.