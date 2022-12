Südkorea, USA und Japan beschließen eigene Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea, die Vereinigten Staaten und Japan haben am Freitag gleichzeitig eigene Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen.Dazu kam es, während der UN-Sicherheitsrat trotz der beispiellos oft verübten Provokationen Nordkoreas mit ballistischen Raketen seit dem Amtsantritt der Yoon Suk Yeol-Regierung in Südkorea wegen des Einspruchs Chinas und Russlands nicht die Notbremse ziehen kann.Die USA setzten am frühen Freitagmorgen koreanischer Zeit drei Funktionäre der nordkoreanischen Arbeiterpartei wegen der Beteiligung an der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen auf ihre Sanktionsliste.Anschließend beschloss Südkorea eigene Sanktionen gegen acht Einzelpersonen und sieben Institutionen, die an der Entwicklung von Atomwaffen und Raketen durch Nordkorea und der Umgehung von Sanktionen beteiligt waren.Auch Japan setzte drei Organisationen und eine Einzelperson wegen der Beteiligung an der Nuklear- und Raketenentwicklung Nordkoreas auf seine schwarze Liste.Die drei Länder griffen gleichzeitig zu Strafmaßnahmen, nachdem sie trilaterale Beratungen für den Beschluss eigener Sanktionen fortgesetzt hatten.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Südkorea, die USA und Japan weitere eigene Sanktionen gegen Nordkorea beschließen werden. Die drei Staaten überprüfen auch Strafmaßnahmen im Schifffahrts- und Cyberbereich, die Nordkorea einen noch substanzielleren Schlag versetzen können. Es wird davon ausgegangen, dass solche Maßnahmen im Falle einer strategischen Provokation Nordkoreas, wie eines Atomtests, ergriffen werden könnten.