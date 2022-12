Seoul: Südkorea, USA und Japan zeigen mit eigenen Sanktionen vereinten Willen gegen Nordkoreas Nuklearprogramm

Photo : KBS News

Die Bekanntmachung eigener Sanktionen Südkoreas, der USA und Japans gegen Nordkorea von heute zeigt laut Seoul ihre starke und vereinte Entschlossenheit, gegen die Nuklear- und Raketenentwicklung Nordkoreas resolut vorzugehen.Die Position teilte das südkoreanische Außenministerium heute in einer separaten Stellungnahme mit.Man begrüße, dass die USA und Japan eigene Sanktionen gegen Nordkorea vorgelegt hätten. Die Regierung habe mittlerweile in Bezug auf eigene Strafmaßnahmen gegen Nordkorea mit den USA und Japan eng kooperiert, hieß es.Die Regierung werde ihre Bemühungen in enger Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft, einschließlich befreundeter Länder wie die USA und Japan, fortsetzen, um ein Umfeld zu schaffen, in dem Nordkorea nicht umhin könne, seine Nuklearentwicklung aufzugeben und zu den Denuklearisierungsverhandlungen zurückzukehren, betonte das Ressort.