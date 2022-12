Regierung warnt vor Ausweitung der Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat angesichts des seit neun Tagen andauernden Streiks von Lkw-Fahrern gewarnt, ihre Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit auf weitere Bereiche erweitern zu können.Die entsprechende Warnung sprach die Regierung heute bei einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen aus. Die Anordnung war zunächst für den Zementbereich erteilt worden.Innenminister Lee Sang-min sagte, sollte sich die Beförderungsverweigerung fortsetzen, könnte sich das Vorratsproblem an Tankstellen auf das ganze Land ausweiten. Auch für andere Branchen wie Ölraffination, Stahl und Container wolle man umgehend die Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit erlassen, sollte das Ausmaß der Schäden zunehmen.Die Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity wehrt sich gegen die Anordnung, die ihrer Meinung nach Zwangsarbeit darstelle, die nach der Verfassung verboten sei.Aufgrund des am neunten Tag andauernden Streiks ist mittlerweile an 49 Tankstellen im Land Benzin oder Diesel ausverkauft.In wichtigen Branchen wie Zement, Ölraffination und Stahl wurden in den letzten sieben Tagen nach vorläufigen Schätzungen Verluste in Höhe von 1,6 Billionen Won (1,2 Milliarden Dollar) verursacht.Die Kommission für fairen Handel leitete unterdessen eine Untersuchung dazu ein, ob die Gewerkschaft im Zuge des Streiks Mitglieder zur Transportverweigerung gezwungen oder Transporte behindert habe.