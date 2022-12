Regierung unterstreicht Notwendigkeit von Corona-Impfung

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat die Notwendigkeit von Corona-Impfungen unterstrichen.Innenminister Lee Sang-min sagte heute bei einer Regierungssitzung zu Covid-19, der Aufwärtstrend beim Infektionsgeschehen sei in der laufenden Woche ins Stocken geraten. Bei der Zahl der kritisch kranken Patienten gebe es aber eine weiterhin steigende Tendenz. Die Zahl der neuen Todesfälle liege im Tagesschnitt im 40er-Bereich, die Situation könnte sich verschlechtern.Die Wichtigkeit von Impfungen werde immer größer, weil das Infektionsrisiko infolge der zunehmenden Aktivitäten in Innenräumen im Winter steige und die Reinfektionsrate zunehme, sagte Lee weiter.Der Anteil der vermuteten Reinfektionen an den Neuinfektionen stieg von 9,51 Prozent in der vierten Oktoberwoche auf 10,36 Prozent in der ersten Novemberwoche und auf 10,68 Prozent in der zweiten Novemberwoche. In der dritten Novemberwoche kletterte der Wert auf 12,11 Prozent.