Präsident Yoon Suk Yeol spricht Beileid zum Tod des früheren chinesischen Staatspräsidenten Jiang Zemin aus

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Freitag sein Beileid zum Tod des früheren chinesischen Staatspräsidenten Yoon Suk Yeol ausgesprochen.Yoon habe hierfür den Traueraltar in der chinesischen Botschaft in Seoul besucht, teilte sein Büro mit.Yoon wird voraussichtlich auch ein Kondolenzschreiben an China schicken.Der Besuch einer Trauerdelegation in China kann nicht zustande kommen, da das für die Trauerfeier zuständige Komitee bereits erklärt hatte, dass ausländische Delegationen unter Berücksichtigung der chinesischen Gepflogenheiten in Trauerfällen nicht empfangen würden.