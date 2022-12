Früherer nationaler Sicherheitsberater im Zusammenhang mit Tod eines Fischereibeamten verhaftet

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Chef des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt, Suh Hoon, ist am Samstag wegen der mutmaßlichen Vertuschung der Erschießung eines südkoreanischen Fischereibeamten durch nordkoreanische Soldaten im Westmeer im Jahr 2020 verhaftet worden.Richter Kim Jeong-min vom Bezirksgericht Seoul Zentral gab am frühen Samstagmorgen dem Haftantrag der Staatsanwaltschaft statt. Angesichts des öffentlichen Interesses an der Straftat, des Status des Verdächtigen und der Beziehungen mit den Betreffenden bestehe die Gefahr der Beweisvernichtung, hieß es zur Begründung.Suh wird vorgeworfen, seinerzeit als nationaler Sicherheitsberater bei einem Ministertreffen am 23. September 2020, am Folgetag nach der Tötung des Beamten namens Lee Dae-jun durch nordkoreanische Soldaten, die zuständigen Ministerien angewiesen zu haben, die damit verbundenen Spionageinformationen zu löschen, um den Vorfall zu vertuschen.Es ist das erste Mal, dass ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes der früheren Regierung von Präsident Moon Jae-in inhaftiert wurde.Die Staatsanwaltschaft hat den Verdacht, dass Suh als letzter Entscheidungsträger in dem Fall dem damaligen Verteidigungsminister Suh Wook aufgetragen habe, die relevanten Geheimdienstinformationen zu löschen.Suh weist jedoch die Vorwürfe gegen ihn zurück.