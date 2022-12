USA stufen Nordkorea hinsichtlich Religionsfreiheit 21. Jahr in Folge als besonders besorgniserregend ein

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea das 21. Jahr in Folge zu besonders besorgniserregenden Staaten auf dem Gebiet der Religionsfreiheit gezählt.US-Außenminister Antony Blinken gab am Freitag (Ortszeit) in einer Erklärung bekannt, Myanmar, China, Kuba, Eritrea, Iran, Nicaragua, Nordkorea, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, Tadschikistan und Turkmenistan zu besonders besorgniserregenden Ländern in Bezug auf die Religionsfreiheit zu bestimmen.Die zwölf Staaten seien an schwerwiegenden Verletzungen der Religionsfreiheit beteiligt gewesen oder hätten diese geduldet, erläuterte Blinken.Damit wurde Nordkorea das 21. Jahr in Folge in das Verzeichnis aufgenommen.Der US-Außenminister bewertet gemäß dem Gesetz zu internationaler Religionsfreiheit von 1998 jedes Jahr die Religionsfreiheit in einzelnen Ländern. Demnach werden Länder, in denen die Religionsfreiheit nicht ordentlich gewährleistet wird, auf die Liste der besonders besorgniserregenden Staaten oder die spezielle Beobachtungsliste gesetzt.