Südkorea erneut mit größtem geschlechtsspezifischen Lohngefälle unter OECD-Ländern

Photo : YONHAP News

Südkorea hat auch letztes Jahr das größte Lohngefälle zwischen Männern und Frauen unter den 39 Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aufzuweisen gehabt.Nach Angaben aus Frauen- und Arbeiterkreisen am Sonntag ergaben die jüngst von der OECD veröffentlichten Daten zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle in den OECD-Mitgliedsstaaten mit Stand 2021, dass es in Südkorea mit 31,1 Prozent den größten Lohnunterschied gibt.Dahinter folgten Israel mit 24,3 Prozent, Japan mit 22,1 Prozent, Lettland mit 19,8 Prozent und Estland mit 19,6 Prozent.Südkorea stand damit seit 1996, dem Jahr seines Beitritts zur OECD, das 26. Jahr in Folge an erster Stelle beim Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern.Unter den G7-Staaten neben Japan belegten die USA mit 16,9 Prozent den sechsten Platz, gefolgt von Kanada mit 16,7 Prozent auf Platz sieben. Großbritannien landete mit 14,3 Prozent auf Platz zehn, Deutschland mit 14,2 Prozent auf Platz elf.