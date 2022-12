LG Energy Solution mit zweitgrößtem Anteil auf nordamerikanischem Markt für EV-Batterien

Photo : YONHAP News

Die Verwendung von koreanischen Elektroauto-Batterien hat in Nordamerika stark zugenommen, während koreanische Hersteller angesichts des US-Gesetzes Inflation Reduction Act den Vorstoß nach Nordamerika beschleunigen.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens SNE Research am Sonntag stieg die Verwendung der Batterien der im Zeitraum von Januar bis Oktober in Nordamerika abgesetzten Elektrofahrzeuge um 61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 56,4 Gigawattstunden (GWh).Das japanische Unternehmen Panasonic führte mit einem Anteil von 48 Prozent den nordamerikanischen Markt an, während es im selben Zeitraum auf dem globalen Markt lediglich an vierter Stelle lag.Auf Platz zwei folgte der südkoreanische Hersteller LG Energy Solution (LGES) mit 18 Prozent. LGES belegte auf dem globalen Markt ebenfalls den zweiten Platz.Die Verwendung der EV-Batterien von LGES in Nordamerika legte im Vorjahresvergleich um 24 Prozent auf 10,1 GWh zu.Auf Platz drei auf dem nordamerikanischen Markt landete der Weltmarktführer CATL aus China.SK On und Samsung SDI aus Südkorea folgten auf den Plätzen vier und fünf.