Südkoreas Handballerinnen werden sechstes Mal in Folge Asienmeister

Photo : YONHAP News

Südkorea hat das sechste Mal in Folge die Handball-Asienmeisterschaft der Frauen gewonnen.Bei der 19. Handball-Asienmeisterschaft der Frauen siegte die südkoreanische Nationalmannschaft unter Trainer Kim Rasmussen im Finale am Sonntag in Seoul in der Verlängerung mit 34:29 über Japan.Damit konnten Südkoreas Handballerinnen seit 2012 das sechste Mal in Folge Asienmeister werden. Südkorea hatte von der ersten Asienmeisterschaft im Jahr 1987 bis zur achten Veranstaltung im Jahr 2000 stets den Titel geholt.Japan wollte zum zweiten Mal Asienmeister werden, nachdem das Land 2004 die Meisterschaft gewonnen hatte.