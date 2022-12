Eisschnellläuferin Kim Min-sun wird zweifache Siegerin bei Vier-Kontinente-Meisterschaften

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Eisschnellläuferin Kim Min-sun hat bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften im Eisschnelllauf zwei Goldmedaillen gewonnen.Bei den ISU-Vier-Kontinente-Meisterschaften in Québec in Kanada siegte Kim am Sonntag (Ortszeit) über 1.000 Meter mit einer Zeit von 1:16,066 Minuten.Zuvor hatte die 23-Jährige am Samstag über 500 Meter mit einer Zeit von 38,141 Sekunden gesiegt und einen neuen Streckenrekord aufgestellt.Der südkoreanische Eisschnellläufer Chung Jae-won erreichte am Samstag im Massenstart der Männer mit einer Zeit von 8:15,770 Minuten als Erster das Ziel und wurde mit 60 Sprintpunkten Sieger. Sein Landsmann Lee Seung-hoon gewann mit 41 Sprintpunkten die Silbermedaille.