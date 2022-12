Russland und Nordkorea streben nach Kooperationserweiterung im Tourismusbereich

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Russland wollen laut lokalen Medien ein Abkommen für die Zusammenarbeit in der Tourismusindustrie abschließen.Laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS am Sonntag streben die Regierung der russischen Region Primorje und die nordkoreanische Tourismusbehörde an, ein Abkommen zur Kooperationserweiterung im Tourismusbereich zu unterzeichnen.Wie verlautete, würden darin der Informationsaustausch über die vorhandenen Routen, die Entwicklung neuer Touren, die Kooperation für den Aufbau der Tourismusinfrastruktur und die Austragung von Veranstaltungen im Tourismusbereich vorgesehen sein.Nordkorea hatte im Februar 2020 zur Eindämmung von Covid-19 seine Grenze zu Russland dichtgemacht und den bilateralen Bahntransport und den Personenaustausch ausgesetzt.Seit dem ersten Halbjahr dieses Jahres bemühte sich Nordkorea um die Wiederaufnahme des Austauschs und der Kooperation mit Russland. Am 2. November wurde der Schienengüterverkehr zwischen beiden Ländern wieder aufgenommen.Nordkorea arbeitet auch an der Wiederaufnahme des Flugverkehrs zwischen Pjöngjang und Wladiwostok. Im August unterzeichneten Nordkorea und Russland ein Abkommen zur Verbesserung der Flugsicherheit.