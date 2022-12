Koreanische Instantnudeln Ramyeon in Japan immer beliebter

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Instantnudeln Ramyeon erfreuen sich in Japan, dem Ursprungsland von Ramen (Ramyeon), eines kräftigen Wachstums.Die typische Schärfe der koreanischen Ramyeon-Produkte traf genau den Geschmack der Japaner.Ein Laden für koreanische Lebensmittel am Rand von Osaka. Kunden sind damit beschäftigt, die nach Herstellern sortierten Ramyeon-Produkte aus Südkorea auszuwählen. Sie legen auch Kimchi als Beilage für Ramyeon in den Einkaufskorb.Auch inmitten eines Geschäftsviertels in Osaka wurde im April dieses Jahres ein Laden eröffnet, in dem koreanische Lebensmittel verkauft werden. Der Laden verfügt über eine große Vielfalt an Ramyeon-Produkten, die Regale sind so gut bestückt wie in einem großen Supermarkt in Südkorea.Im Zentrum des japanischen Ramen-Markts standen lange Zeit die Cup-Nudeln. Weil immer mehr Menschen aufgrund von Covid-19 zu Hause kochen und koreanische Fernsehserien große Popularität genießen, werden koreanische Ramyeon-Produkte aus der Tüte immer beliebter.Auch die Schärfe der Suppe aus Rindfleisch, die sich von der Suppe aus Hühnerfleisch und Fisch bei japanischen Fertignudeln unterscheidet, ist ein Geheimnis für den Erfolg.Ein koreanisches Ramyeon-Produkt belegte in einer Umfrage in Japan zu den am besten schmeckenden Sorten den zweiten Platz. Mit der Sorte „Maeun Bokkeum Myeon“ wurde allein im laufenden Jahr ein Absatz von über zehn Milliarden Won (7,7 Millionen Dollar) verzeichnet.Südkorea exportierte letztes Jahr Ramyeon-Produkte im Wert von 85 Milliarden Won (fast 66 Millionen Dollar) nach Japan. Jedes Jahr wurde ein Wachstum von über 25 Prozent erzielt.Die koreanische Handelsgesellschaft für Landwirtschaft und Fischerei sowie Lebensmittel (aT) unterstützt die Exportunternehmen mit Ausstellungen und Informationshallen vor Ort.Südkoreanische Lebensmittelhersteller konkurrieren immer stärker um Anteile am japanischen Ramyeon-Markt. Denn dieser soll in drei Jahren auf sieben Milliarden Dollar angewachsen sein.