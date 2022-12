Kimchi-Exporte in die USA erreichen Rekordhoch von 26,7 Millionen Dollar

Photo : KBS News

Südkoreas Kimchi-Exporte in die USA haben von Januar bis November den bisher höchsten Stand in diesem Zeitraum erreicht.Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums wurden dieses Jahr mit Stand Ende November Kimchi-Produkte im Wert von 26,7 Millionen Dollar in die USA geliefert. Das seien 1,7 Prozent mehr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Die Exportmenge wuchs im genannten Zeitraum um 9,2 Prozent im Vorjahresvergleich auf 7.991 Tonnen.Das Ressort führte das Ergebnis auf das weltweit gestiegene Interesse an der Gesundheit seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den dank der koreanischen Welle verbesserten Wiedererkennungswert von Kimchi zurück.In den USA wurde mittlerweile in Kalifornien, Virginia, New York und Washington D.C. ein Kimchi-Tag bestimmt.