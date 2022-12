Nordkorea feuert rund 130 Artilleriegeschosse in Pufferzone

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat rund 130 Artilleriegeschosse in die nach der innerkoreanischen Einigung vom 19. September bestimmte Pufferzone im Ost- und Westmeer gefeuert.Der südkoreanische Vereinigte Generalstab teilte mit, gegen 14.59 Uhr habe das nordkoreanische Militär von der Gegend des Landkreises Kumgang in der Provinz Gangwon und von der Gegend Jangsan Kap in der Provinz Süd-Hwanghae aus die Schüsse abgefeuert. Die südkoreanische Seite habe sie als Verstoß gegen die militärische Einigung vom 19. September bezeichnet und mehrmals die sofortige Einstellung des Feuers gefordert.Das südkoreanische Militär beobachte die Bewegungen des nordkoreanischen Militärs in enger Zusammenarbeit mit den USA.Nach Einschätzung von Experten handelt es sich offenbar um Nordkoreas Reaktion auf die bis Dienstag laufenden Schießübungen Südkoreas.