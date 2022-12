Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Vietnam in Seoul

Staatspräsident Yoon Suk Yeol ist in Seoul mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Nguyen Xuan Phuc zu einem Gipfelgespräch zusammengekommen.Bei dem Gespräch sagte Yoon unter anderem, Südkorea und Vietnam hätten in den letzten 30 Jahren als Kooperationspartner von beiderseitigen Nutzen vorbildliche Beziehungen entwickelt. Jetzt sei es an der Zeit, die nächsten 30 Jahre der bilateralen Verhältnisse vorzubereiten.Der vietnamesische Präsident bedankte sich für den herzlichen Empfang und sagte, im Hinblick auf die Außenpolitik des Landes habe Vietnam stets die Beziehungen zu Südkorea für wichtig gehalten. Beide Länder sollten weiterhin zum gemeinsamen Gedeihen und Weltfrieden sowie Stabilität in der Region beitragen.Präsident Ngyuen Xuan Phuc war am Sonntag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Südkorea eingetroffen. Erstmals seit Yoons Amtsantritt im Mai absolviert damit ein ausländischer Staatsführer einen Staatsbesuch in Südkorea.