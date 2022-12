Photo : YONHAP News

Südkoreas Verteidigungsministerium will in seinem Weißbuch Nordkorea offenbar wieder als "Feind" bezeichnen.Das erste Weißbuch der amtierenden Regierung von Yoon Seok Yeol soll im kommenden Monat veröffentlicht werden.Wie mehrere Regierungsquellen am Dienstag berichteten, taucht das Wort "Feind" in Bezug auf Nordkorea im Entwurf auf.Die Aufnahme der Bezeichnung sei auf Vorschlag von Yoons Übergangsteam im Mai erfolgt, wurde eine Quelle von südkoreanischen Medien zitiert.Damals hatte das Gremium 110 politische Ziele der Yoon-Regierung formuliert, darunter Beschreibungen im Weißbuch, die verdeutlichen, dass Nordkoreas Militär und Regierung Südkoreas Feinde seien.Das Verteidigungsministerium übernahm die Bezeichnung unterdessen für sein Ausbildungsmaterial für Offiziere.Sollte der Ausdruck in Bezug auf Nordkorea in der endgültigen Version des jährlich aktualisierten Weißbuchs vorkommen, wäre es das erste Mal seit sechs Jahren.