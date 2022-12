Südkorea und Vietnam wollen bei Schlüsselmaterialien und Mitverbrennung von Ammoniak mit Kohle kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und Vietnam wollen bei Lieferketten für Schlüsselmaterialien und der Entwicklung von Technologien für die Mitverbrennung von Ammoniak mit Kohle kooperieren.Entsprechende Vorverträge habe der Minister für Handel, Industrie und Energie, Lee Chang-yang, am Montag in Seoul mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Nguyen Hong Dien unterzeichnet, teilte das südkoreanische Ministerium mit.Die Unterzeichnung erfolgte im Anschluss an ein Spitzengespräch zwischen Präsident Yoon Suk Yeol und seinem vietnamesischen Amtskollegen Nguyen Xuan Phuc am Montag.Südkorea hofft auf Synergieeffekte zwischen Südkoreas Industrie für Bergbau und Verhüttung sowie Vietnams Bodenschätzen. Vietnam verfügt über die weltweit zweitgrößten Reserven an seltenen Erden, bei den Wolfram-Vorkommen steht das Land weltweit an dritter Stelle.Die beiden Minister hätten außerdem einen 2018 unterzeichneten Vorvertrag zur Stromerzeugung revidiert. Demnach wurde das Mitverbrennen von Ammoniak mit Kohle zu einem weiteren Gebiet bestimmt, auf dem beide Länder für das Erreichen des Ziels der CO2-Neutralität zusammenarbeiten wollen.Auch im Bereich der Offshore-Windparks wollen Südkorea und Vietnam künftig eng zusammenarbeiten.