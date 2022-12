Militärs Südkoreas und der USA diskutieren über Stärkung der erweiterten Abschreckung

Photo : YONHAP News

Hochrangige Militäroffiziere Südkoreas und der USA haben sich am Montag in Seoul über Umsetzungsmaßnahmen zur Stärkung der erweiterten Abschreckung beraten.Laut dem Vereinigten Generalstab (JCS) Südkoreas kam Generalmajor Kim Su-kwang, Direktor des Reaktionszentrums für Nuklear- und Massenvernichtungswaffen des JCS, mit Konteradmiral Anthony Carullo, Direktor für Pläne und Politik beim Strategischen Kommando der USA, und Generalmajor Robert Sofge, Direktor für Strategie, Pläne und Politik der US-Streitkräfte in Korea, zusammen.Beide Seiten teilen die Ansicht, dass die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel aufgrund der gesetzlichen Verankerung der Atomwaffenpolitik Nordkoreas, dessen Vorbereitungen für einen Atomtest und vielen Starts ballistischer Raketen ernsthaft sei. Sie seien sich darin einig gewesen, dass eine enge Kooperation zwischen Südkorea und den USA wichtiger denn je sei, teilte der JCS mit.Nach weiteren Angaben bekräftigte Carullo, dass die USA Südkorea die erweiterte Abschreckung fortlaufend gewähren würden. Sein Besuch beim JCS Südkoreas zeige eindeutig den Willen der USA, ihre Zusage für die erweiterte Abschreckung zu erfüllen, betonte er.Der Südkorea-Besuch des Konteradmirals erfolgte für Beratungen auf Arbeitsebene zur Stärkung der strategischen Kooperation zwischen dem JCS und dem Strategischen Kommando der USA, die JCS-Chef Kim Seung-kyum bei seinem Besuch im Strategischen Kommando im Oktober vorgeschlagen hatte.