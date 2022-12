Präsidenten Südkoreas und Vietnams führen Spitzengespräch

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Montag in Seoul mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Nguyen Xuan Phuc zu einem Spitzengespräch zusammengekommen.Beide Staatschefs diskutierten über Maßnahmen zur Verstärkung der Kooperation für die Wirtschaftssicherheit, darunter Lieferketten.Yoon teilte bei einem gemeinsamen Presseauftritt im Anschluss an das Treffen mit, sie hätten tiefgründige Diskussionen über die Richtung der Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam geführt. Er kündigte an, eine umfassende und strategische Partnerschaft aufzubauen, um eine neue Ära in den Beziehungen zwischen Südkorea und Vietnam zu eröffnen.Yoon erläuterte, beide Länder hätten vereinbart, beim Aufbau von Frieden und Stabilität in der Region zusammenzuarbeiten und zugleich Möglichkeiten zu überprüfen, den Effekt ihres vorhandenen Strategiedialogs im Außen- und Sicherheitsbereich zu verbessern und diesen weiterzuentwickeln.Yoon teilte auch mit, dass er und Phuc verschiedene Kooperationsdokumente unterzeichnet hätten. Da darin auch Schlüsselangelegenheiten der Wirtschaftssicherheit berücksichtigt seien, erwarte er, dass sich die Horizonte der bilateralen Zusammenarbeit noch erweitern würden.Yoon sagte weiter, Vietnam sei ein Schlüsselpartner für Südkoreas Indopazifik-Strategie und die Korea-ASEAN-Solidaritätsinitiative. Südkorea und Vietnam würden sich immer gemeinsam um Freiheit, Frieden und Wohlstand in der Region bemühen.Der vietnamesische Präsident sagte, beide Seiten hätten vereinbart, den Austausch auf hochrangiger Ebene und die Kooperation in verschiedenen Bereichen zu verstärken. Er lud Yoon zu einem Besuch nach Vietnam ein.Ein Bankett für den Staatsgast fand im Gästehaus im Cheong Wa Dae, dem ehemaligen Sitz des Präsidialamtes, statt. Damit wurde das Gästehaus zum ersten Mal nach der Verlegung des Präsidialamtes in den Bezirk Yongsan für eine staatliche Veranstaltung genutzt.Der stellvertretende Sprecher des Präsidialamtes, Lee Jae-myoung, sagte diesbezüglich, der Sinn liege in der Übernahme von Geschichte und Tradition und der praktischen Wiedernutzung des Raums. Er kündigte an, dass das Gästehaus im Cheong Wa Dae auch künftig für Veranstaltungen genutzt werde.