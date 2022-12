Südkorea will wegen Preisobergrenze für russisches Öl Konsultationen mit beteiligten Ländern führen

Photo : KBS News

Südkorea will sich in Bezug auf eine eventuelle Beteiligung an der von westlichen Staaten eingeführten Preisobergrenze für Erdöl aus Russland mit anderen Ländern fortlaufend beraten.Entsprechendes äußerte ein Beamter des Außenministeriums am Montag. Südkorea habe die Bereitschaft verkündet, sich einer Ölpreisobergrenze anzuschließen, sagte er.Die Europäische Union, die G7-Staaten und Australien setzten am Montag die Preisobergrenze für russisches Erdöl in Kraft, die am 2. Dezember von der EU festgelegt worden war.Die Preisobergrenze für russische Öllieferungen liegt bei 60 US-Dollar je Barrel. Das ist etwa zehn Dollar niedriger als der aktuelle Preis für russisches Ural-Öl von etwa 70 Dollar.Finanzminister Choo Kyung-ho hatte beim Treffen mit US-Finanzministerin Janet Yellen im Juli in Südkorea die Absicht des Landes mitgeteilt, sich an einem Preisdeckel für russisches Erdöl zu beteiligen, falls ein entsprechender Schritt unternommen wird.Der Beamte des Außenministeriums erläuterte, Südkorea plane derzeit nicht, Erdöl aus Russland einzuführen. Es sei auch nicht geplant, damit verbundene Dienstleistungen wie Seetransporte und Versicherungen anzubieten. Deshalb werde kein großer Einfluss der Ölpreisobergrenze auf Südkorea erwartet.