Gewerkschaftsdachverband KCTU veranstaltet Kundgebungen zur Unterstützung des Streiks von Lkw-Fahrern

Photo : YONHAP News

Der Gewerkschaftsdachverband Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) veranstaltet heute Kundgebungen, um den Generalstreik der unter ihrem Dach stehenden Gewerkschaft von Lkw-Fahrern, Cargo Truckers Solidarity, zu unterstützen.KCTU kündigte an, am Dienstagnachmittag an 15 Stützpunkten im Land, darunter die Stadt Uiwang in der Provinz Gyeonggi, Versammlungen für einen Generalstreik und den Kampf mit allen Kräften abzuhalten.Die Organisation begründete den Aufruf zum Generalstreik damit, dass die Regierung über die verfassungswidrige Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit hinaus die Kommission für fairen Handel mobilisiert habe, um den Kampf von Cargo Truckers Solidarity unwirksam zu machen.In 15 Regionen des Landes würden Beschäftigte in Betrieben, die über das Streikrecht verfügten, mit der Arbeitsniederlegung, und solche in restlichen Betrieben mit anderen Methoden wie einem vorzeitigen Arbeitsschluss mitmachen, hieß es.Die Korean Federation of Service Workers´ Union kündigte an, heute auf einer Pressekonferenz Pläne für einen Solidaritätsstreik für die Unterstützung der Arbeitsniederlegung von Lkw-Fahrern vorzulegen. Am 12. Dezember würden ihre Mitglieder, einschließlich der Gewerkschaft von Paketzustellern, in einen Streik treten.Auch die Gewerkschaft von Bauarbeitern KCWU will heute auf einer Pressekonferenz ihre Unterstützung für den Streik von Lkw-Fahrern erklären. Laut der Gewerkschaft wollen Fahrer von Betonmischern und Betonpumpen-Fahrzeugen am 8. Dezember einen Solidaritätsstreik beginnen.