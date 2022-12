Südkorea und USA setzen Schießübungen am zweiten Tag fort – Nordkorea reagiert mit Gegenschüssen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben am Dienstag den zweiten Tag in Folge ihre Schießübungen in Cheorwon in der Provinz Gangwon abgehalten.Laut dem südkoreanischen Militär führten beide Seiten am Dienstagvormittag in Cheorwon Übungen mit Mehrfachraketenwerfern durch.Nordkorea feuerte als Reaktion darauf den zweiten Tag in Folge Artilleriegeschosse ins Meer ab. Wie verlautete, seien Geschosse in der nach der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom 19. September 2018 bestimmten Pufferzone im Meer gelandet. Damit habe Nordkorea die Einigung erneut verletzt.Ein Sprecher des Generalstabs der nordkoreanischen Armee teilte mit, es sei beobachtet worden, dass die Feinde nach gestern auch heute ab 9.15 Uhr nahe der Front Schüsse mit Mehrfachraketenwerfern und Haubitzen abgegeben hätten.Der Generalstab habe Artillerieeinheiten an der Front befohlen, sofort Artilleriegeschosse ins Meer abzufeuern. Die Feinde sollten provokative Militäraktionen nahe der Front sofort stoppen, forderte der Sprecher.