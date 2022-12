Gewerkschaftsdachverband demonstriert in Uiwang

Photo : YONHAP News

Der Gewerkschaftsdachverband Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) hat am Dienstag in der Stadt Uiwang in der Provinz Gyeonggi demonstriert.Damit sollten die streikenden Lkw-Fahrer unterstützt werden.Nach Schätzungen der Polizei hätten sich um 14 Uhr rund 3.500 KCTU-Mitglieder nahe dem Container-Umschlagplatz, einem wichtigen Logistik-Drehkreuz, versammelt.Sie hätten vier der insgesamt acht Fahrspuren blockiert, Plakate hochgehalten und Slogans skandiert.Sie wehren sich gegen ein Auslaufen des sogenannten Systems für sichere Frachtraten, das den Lkw-Fahrern Mindesteinnahmen garantiert und die Maßnahmen der Regierung zur Beendigung des Ausstands.KCTU-Präsident Yang Kyung-soo sagte bei der Veranstaltung, dass die Regierung als Reaktion auf gerechtfertigte Forderungen der Gewerkschaft für ein sicheres Arbeitsumfeld Fakten verdrehe.Ziel des Streiks sei die Garantie der Sicherheit der Lkw-Fahrer, Bürger und auf den Straßen sowie Durchsetzung der Rechte von Gewerkschaftsmitgliedern in besonderen Berufen.Der Gewerkschaftschef kündigte an, noch strenger und mit stärkerer Solidarität gegen Unterdrückung durch die Regierung vorzugehen.Die Polizei war mit rund 1.500 Einsatzkräften vor Ort, um gegen mögliche Gewalt und Einschüchterungsversuche durchgreifen zu können.Die Gewerkschaft plant weitere Demonstrationen an 14 Orten, darunter in den Städten Incheon und Daejeon sowie in der Provinz Nord-Chungcheong.