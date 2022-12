USA stimmen möglichem Verkauf von Chinook-Helikoptern an Südkorea zu

Photo : YONHAP News

Die USA haben dem möglichen Verkauf von Helikoptern des Typs Chinook und dazugehöriger Ausrüstung an Südkorea zugestimmt.Das teilte Defense Security Cooperation Agency (DSCA), die Waffenexportabteilung des US-Verteidigungsministeriums, am Dienstag mit.Südkorea hatte Interesse am Kauf von 18 Transporthubschraubern CH-47F, 42 Hubschraubertriebwerken und 44 Geräten für die sichere Kommunikation angemeldet.DSCA bestätigte, dass das Außenministerium dem möglichen Rüstungsgeschäft im Wert von 1,5 Milliarden Dollar zugestimmt habe.Südkoreas Armee könne damit ihre Kapazitäten im Bereich des Schwerguts verbessern.Mit den Hubschraubern könne Südkorea Missionen im Rahmen bilateraler Operationspläne durchführen. Dies gelte beispielsweise für Evakuierungen, Such- und Rettungseinsätze, das Absetzen von Fallschirmspringern und die Hilfe nach Katastrophen.Dem Verkauf muss der US-Kongress noch zustimmen.