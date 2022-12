Hoher Beamter des Weißen Hauses bekräftigt Engagement für erweiterte Abschreckung

Photo : YONHAP News

Ein hoher Beamter des Weißen Hauses hat das Engagement für die erweiterte Abschreckung bekräftigt.Änderungen in der US-Politik gegenüber Nordkorea schloss der Indopazifik-Koordinator Kurt Campbell am Dienstag gegenüber Reportern in Virginia aus. Dort hatte eine Veranstaltung des Chey Instituts für Fortgeschrittene Studien, einer Denkfabrik der südkoreanischen Unternehmensgruppe SK stattgefunden.Auf die Frage, ob Washington die Stationierung taktischer Atomwaffen in Südkorea erwäge, wollte Campbell nicht direkt antworten. Er betonte jedoch, dass die USA zur erweiterten Abschreckung für Südkorea fest entschlossen seien.Trotz Schwierigkeiten gebe es weiterhin die feste Entschlossenheit, am atomaren Schutzschirm für Südkorea und Japan festzuhalten. Die USA hätten tiefe Diskussionen mit ihren Verbündeten und Partnern, um zu ermitteln, was für wirksame Maßnahmen der erweiterten Abschreckung gebraucht werde.Auf mögliche Änderungen in der Nordkorea-Politik angesichts der jüngsten Provokationen angesprochen, sagte Campbell, dass die USA ihre Annahmen laufend überprüften. Der aktuelle Kurs werde als effektiv und klug eingeschätzt.Nordkorea sei eine der größten Herausforderungen, der beste Ansatz sei, im Gleichschritt mit den Verbündeten und Partnern zu sein, sagte der Beamte weiter.