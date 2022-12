Erste Lieferung koreanischer Kampfpanzer und Panzerhaubitzen in Polen eingetroffen

Photo : YONHAP News

Die erste Lieferung von K2-Kampfpanzern und K9-Panzerhaubitzen aus Südkorea ist in Polen eingetroffen.Das polnische Verteidigungsministerium teilte mit, am Dienstag (Ortszeit) auf der Marinebasis in Gdynia im Norden des Landes eine Zeremonie aus diesem Anlass veranstaltet zu haben. Anwesend gewesen seien Präsident Andrzej Duda und der Leiter der südkoreanischen Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA), Eom Dong-hwan.Ausgeliefert wurden zehn K2-Kampfpanzer und 24 K9-Panzerhaubitzen.Die erste Lieferung erfolgte vier Monate nach der Unterzeichnung der ersten Verträge. Wie verlautete, habe Polen dringend darum gebeten.Duda sagte, eine schnelle Lieferung koreanischer Waffen sei angesichts der russischen Aggression und des Kriegs in der Ukraine von großer Bedeutung. Um die Aggression und den Feind zu stoppen, müsse die Armee über moderne Ausrüstung verfügen.Koreanische Rüstungsunternehmen hatten mit Polen Lieferverträge über 980 K2-Kampfpanzer, 648 K9-Panzerhaubitzen, 48 leichte Angriffsflugzeuge vom Typ FA-50 und 288 Mehrfachraketenwerfer K239 Chunmoo unterzeichnet. Das Gesamtvolumen übertrifft laut Berichten zehn Billionen Won (7,6 Milliarden Dollar).