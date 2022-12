Regierung will bis Ende Dezember über Maskenpflicht in Innenräumen entscheiden

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bis Ende dieses Monats entscheiden, ob die Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben wird.Die Regierung wolle beim am Freitag geplanten nächsten Treffen des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zu Covid-19 über eine Anpassung der Regelung zur Maskenpflicht diskutieren, teilte Innenminister Lee Sang-min mit. Nach einer offenen Diskussion und einer Expertenberatung am 15. Dezember werde die Regierung bis Ende dieses Monats einen endgültigen Plan ausarbeiten.Lee sagte, es sei wünschenswert, dass eine Entscheidung über eine Lockerung der Maskenpflicht in Innenräumen nach Diskussionen mit dem zentralen Hauptquartier getroffen werde. Er bat die Bürger und Gebietskörperschaften um Verständnis dafür und ihre Mitwirkung.Damit wollte der Minister offenbar betonen, dass einheitliche Regelungen zur Corona-Eindämmung wichtig sind. Jüngst hatten die Stadt Daejeon und die Provinz Süd-Chungcheong die Absicht bekundet, eigenständig die Maskenpflicht in Innenräumen aufzuheben. Die Stadtverwaltung von Daejeon teilte in einem offiziellen Dokument an das zentrale Hauptquartier mit, mit Wirkung ab 0 Uhr am 15. Dezember die Maskenpflicht in Innenräumen aufzuheben.