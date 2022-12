Politikerin Park Ji-hyun und Kulturunternehmerin Lee Mie-kyung auf BBC-Liste der 100 wichtigsten Frauen des Jahres

Photo : YONHAP News

Zwei Südkoreanerinnen sind vom britischen Sender BBC zu den 100 einflussreichsten Frauen des Jahres 2022 gezählt worden.BBC veröffentlichte am Dienstag in seinem Internetauftritt die Liste der 100 inspirierendsten und einflussreichsten Frauen aus der ganzen Welt für 2022.Aus Südkorea wurden Park Ji-hyun, ehemalige Co-Krisenchefin der Minjoo-Partei Koreas, und Lee Mie-kyung (Miky Lee), Vize-Vorsitzende der CJ Group, auf die Liste gesetzt.BBC stellte Park als politische Reformerin vor. Park habe als Studentin anonym dabei geholfen, einen der größten Online-Sexualverbrecherringe Südkoreas, bekannt als Nth Rooms, zu sprengen. In diesem Jahr sei sie in die Politik gegangen, um junge Wählerinnen zu erreichen.Zu Lee schrieb der Sender, sie sei eine leidenschaftliche Unterstützerin der Kunst und führe eine koreanische Kulturwelle an. Sie sei eine treibende Kraft hinter dem weltweiten Erfolg des K-Pop. Sie sei außerdem ausführende Produzentin von „Parasite“ gewesen, dem ersten fremdsprachigen Film, der einen Oscar für den besten Film gewonnen habe.