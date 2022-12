Nordkoreas Suspendierung durch IOC endet dieses Jahr

Photo : YONHAP News

Nordkorea kann nach dem Ablauf seiner Suspendierung durch das IOC voraussichtlich an den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris teilnehmen.Das Internationale Olympische Komitee gab am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Website bekannt, dass es über die Situation des Nationalen Olympischen Komitees (NOC) Nordkoreas informiert worden sei, das aufgrund dessen Entscheidung für die Nichtteilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio suspendiert worden sei. Der Zeitraum der Suspendierung ende bald und diese werde am 31. Dezember 2022 automatisch aufgehoben.Das IOC hatte im September letzten Jahres beschlossen, das NOC Nordkoreas bis Ende dieses Jahres zu suspendieren.Nach der Olympischen Charta ist jedes Nationale Olympische Komitee dazu verpflichtet, an Olympischen Spielen durch die Entsendung von Athleten teilzunehmen.Nordkorea hatte zur Eindämmung von Covid-19 ab Januar 2020 seine Grenzen dichtgemacht und keine Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio entsandt, die erst im Juli letzten Jahres eröffnet worden waren.