Südkorea meldet zweiten Tag in Folge über 70.000 Corona-Neuinfektionen

In Südkorea sind etwa 74.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Damit wurde der höchste Tageswert an einem Mittwoch seit zwölf Wochen gemeldet.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, liegt den 19. Tag in Folge im 400er-Bereich.Es wurden 54 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 30.847.Die Regierung erwartet, dass im Winter der Höhepunkt der neuen Welle erreicht wird. Daher sei es von Bedeutung, an einem landesweit einheitlichen Eindämmungssystem festzuhalten, teilte sie mit.Damit hob die Regierung offenbar die Befehlsbefugnis des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen hervor. Hintergrund ist, dass die Stadt Daejeon und die Provinz Süd-Chungcheong jüngst angekündigt hatten, eigenständig die Maskenpflicht in Innenräumen aufheben zu wollen.Die Regierung kündigte an, noch in diesem Monat einen Plan zur Anpassung der Regelung auszuarbeiten.Innenminister Lee Sang-min sagte, die Regierung wolle beim nächsten Treffen des zentralen Hauptquartiers über eine Anpassung der Regelung zur Maskenpflicht diskutieren. Danach wolle sie nach einer offenen Diskussion und einer Expertenberatung bis Ende dieses Monats einen endgültigen Plan ausarbeiten.Die Stadtverwaltung von Daejeon hatte in einem offiziellen Dokument an das zentrale Hauptquartier mitgeteilt, mit Wirkung ab 0 Uhr am 15. Dezember die Maskenpflicht in Innenräumen aufzuheben.Die Leiterin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA), Peck Kyong-ran, sagte, es werde überprüft, die Bestimmung über das Bußgeld im Zusammenhang mit dem Maskentragen zu modifizieren. Demnach würde die Entscheidung über das Maskentragen den Bürgern dann im Prinzip selbst überlassen, ihnen würde aber dazu geraten.Die entsprechende Anpassung werde zwischen Januar und März erfolgen. In für den Schutz der Hochrisikogruppe erforderlichen Einrichtungen könne jedoch das Maskentragen zunächst verpflichtend bleiben, fügte sie hinzu.