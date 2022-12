Zwei Wochen nach Beginn des Lkw-Fahrerstreiks Anzeichen für Erholung in Logistikbranche

Photo : YONHAP News

Mit der sich abschwächenden Dynamik des seit zwei Wochen andauernden Generalstreiks von Mitgliedern der Gewerkschaft von Lkw-Fahrern, Cargo Truckers Solidarity, hat sich heute ein Erholungstrend in der Logistikbranche abgezeichnet.Die Fabrik von Hyundai Steel in Pohang begann damit, die Hälfte der geplanten täglichen Lieferungen vorzunehmen. Im Stahlwerk von Posco in Pohang wurden heute einige Erzeugnisse abgeschickt.Die Zahl der Tankstellen, die aufgrund des Streiks von Lkw-Fahrern keine Vorräte mehr haben, sank landesweit von 96 am Montag auf 81 am Dienstag.Innenminister Lee Sang-min sagte, die Lieferungen in der Stahlbranche erreichten etwa 50 Prozent des gewöhnlichen Niveaus. In der Hauptstadtregion und den Regionen Chungcheong und Gangwon gebe es zwar Tankstellen, die keine Vorräte mehr hätten, das Ausbreitungstempo habe sich jedoch verlangsamt.An wichtigen Häfen im Land hat sich der Containerumschlag auf das Niveau vor dem Streik erholt.Seit dem Erlass der Regierungsanordnung zur Rückkehr zur Arbeit nahmen immer mehr Eigentümer von Zement-Lkw die Transporte wieder auf, was zur Erholung der Lieferungen führte.Wie verlautete, wolle die Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity ab heute drei Tage lang ihre Kräfte auf Danyang in der Provinz Nord-Chungcheong konzentrieren, wo es viele Zementfabriken gibt.Die Regierung zeigte unterdessen einen Zement-Lkw-Fahrer bei der Polizei an, der die Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit ignorierte. Sie bat die zuständige lokale Verwaltung um eine Verwaltungsverfügung. Dies stellt den ersten Fall einer Sanktionierung wegen der Nichtbefolgung der Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit dar.