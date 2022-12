Regierung und Gewerkschaftsdachverband KCTU offenbaren bei ILO-Regionaltreffen Differenzen über Streik

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung und der Gewerkschaftsdachverband Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) haben bei einem Treffen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) erhebliche Unterschiede in den Standpunkten zum laufenden Streik von Lkw-Fahrern erkennen lassen.Laut dem Ministerium für Beschäftigung und Arbeit hielt der Leiter dessen Planungs- und Koordinationsbüros, Park Jong-pil, beim 17. Regionaltreffen Asien und Pazifik der ILO am Mittwoch in Singapur eine Grundsatzrede. Er sagte, dass die kollektive Beförderungsverweigerung der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity einen großen Einfluss auf die Staatswirtschaft ausüben und das Leben, die Gesundheit und die Sicherheit der Bürger stark gefährden könne.Park betonte, es sei unumgänglich gewesen, die Anordnung zur Rückkehr zur Arbeit zu erlassen.Yoon Taek-geun, leitender Vizevorsitzender der KCTU, hatte am Dienstag bei dem ILO-Treffen die Reaktion der Regierung auf den Streik von Lkw-Fahrern scharf verurteilt.Die südkoreanische Regierung unterdrücke mittels Gesetzen die Freiheit der Frachtarbeiter, die aus Protest gegen die Nichtumsetzung der Einigung über eine Ausweitung und Fortsetzung des Systems für sichere Frachtraten in einen Streik getreten seien, sagte er.KCTU und die unter deren Dach stehende Koreanische Gewerkschaft der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und im Transportwesen (KPTU) baten unterdessen die ILO und die Vereinten Nationen um ein zusätzliches dringendes Eingreifen.