Weißes Haus: Militärübungen mit Südkorea und Japan werden fortgesetzt

Photo : YONHAP News

Die USA wollen ihre Militärübungen mit Südkorea und Japan fortsetzen.Das teilte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Mittwoch in Washington bei einer virtuellen Pressekonferenz mit.Die USA würden mit allen Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um den Druck auf Pjöngjang aufrechtzuerhalten.Die USA wollten sicherstellen, dass in der Region alle verfügbaren Kapazitäten im Verteidigungsbereich vorhanden seien. Dadurch wollten sie sowohl ihre eigenen Interessen als auch die der Verbündeten Japan und Südkorea durchsetzen.Die nationalen Interessen aller drei Länder seien der Grund dafür, warum die USA ihre Fähigkeiten im Bereich der Gewinnung geheimdienstlicher Erkenntnisse verbessern und die Bereitschaft zur Verteidigung des eigenen Landes und der Verbündeten nachweisen wollten.Der Sprecher wies darauf hin, dass es jüngst mehr Übungen der USA mit den Verbündeten gegeben habe. Diese Übungen würden fortgesetzt, hieß es weiter.