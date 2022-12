Präsident Yoon lädt südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft zum Abendessen ein

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol lädt die Mitglieder der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag zu einem Abendessen ein.Wie das Präsidialamt mitteilte, seien das Team und die Betreuer zu dem Dinner eingeladen. Auch der scheidende Chefcoach Paulo Bento und Kapitän Son Heung-min würden kommen.Die Einladung sei erfolgt, um die Mannschaft nach ihren guten Leistungen bei der WM in Katar zu ermutigen. Südkorea hatte erstmals seit 12 Jahren wieder die K.o.-Phase erreicht.Nach der Achtelfinalniederlage gegen Brasilien schrieb Yoon am Dienstag in einem Beitrag für soziale Netzwerke, dass die Herzen der Südkoreaner angesichts der tollen Darbietung der Mannschaft als eins schlagen würden.Die Herausforderung würde weitergehen, er wolle gemeinsam mit allen Bürgern glücklich von der nächsten großen Herausforderung in vier Jahren träumen, schrieb Yoon weiter.