IAEA-Chef besucht nächste Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) wird nächste Woche Südkorea besuchen.Wie KBS feststellte, werde IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am 13. Dezember zu einem viertägigen Besuch in Südkorea erwartet.Der Besuch markiert die erste Reise eines Leiters der IAEA nach Südkorea seit 2017 und Grossis ersten Besuch in dem Land seit seinem Amtsantritt im Jahr 2019.Grossi wird in Südkorea mit ranghohen Regierungsbeamten zusammenkommen, darunter Außenminister Park Jin und Industrieminister Lee Chang-yang.Zu den wichtigsten Gesprächsthemen werden voraussichtlich ein Vorgehen gegen das nordkoreanische Nuklearprogramm sowie die geplante Ableitung radioaktiv verseuchten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer zählen.Die IAEA hat eine Taskforce aus Experten aus aller Welt im Einsatz, um den Prozess der Aufbereitung des verseuchten Wassers zu überprüfen.Wie verlautete, wolle sich Grossi auch über die öffentliche Meinung in Südkorea angesichts des Einflusses der Ableitung des Abwassers aus dem japanischen AKW auf das Land informieren.Das Außenministerium in Seoul hat der IAEA bisher die Position mitgeteilt, dass Südkoreas Beteiligung am Überprüfungsprozess gewährleistet werden müsse.