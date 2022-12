Außenminister führte Gespräche mit gabunischen Ministern für Auswärtiges und Umwelt

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Mittwoch in Seoul Gespräche mit den gabunischen Ministern für Auswärtiges und Umwelt geführt.Im Gespräch mit seinem Amtskollegen Michael Moussa-Adamo und dem Minister für Wald, Meer, Umwelt und Klimawandel Lee White hätten die Zusammenarbeit im Gesundheits- und Umweltbereich im Zentrum gestanden, teilte Südkoreas Präsidialamt mit.Gabuns Außenminister habe sich für Südkoreas Unterstützung im Kampf gegen Covid-19 bedankt. Er hoffe auf eine enge Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und Ausweitung der Kooperation auf weitere Bereiche wie Agrarwirtschaft und Entwicklungsprojekte.Beide Seiten unterzeichneten außerdem einen Vorvertrag für die Zusammenarbeit in Klimafragen.Demnach wollten sie sich gemeinsam um die Aufforstung bemühen und ihre nationalen Treibhausgasminderungsziele erreichen.