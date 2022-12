Veranstaltung zum 130. Jubiläum diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Österreich in Wien

Photo : YONHAP News

Bei einer Veranstaltung anlässlich des 130. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen haben Korea und Österreich einander versprochen, als strategische Partner ihre Kooperation weiter zu verstärken.Die südkoreanische Botschaft in Österreich veranstaltete am Mittwoch (Ortszeit) in Wien ein Seminar anlässlich des 130-jährigen Jubiläums diplomatischer Beziehungen.Anwesend waren etwa 130 Personen, darunter der südkoreanische Botschafter Ham Sang-wook, der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer und die Abgeordnete des Nationalrats, Maria Großbauer.Ham sagte, beide Länder erweiterten als strategische Partner ihre Kooperationsbeziehungen in verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft und Technologie. Obwohl derzeit weltweit die Ungewissheit steige, seien beide Staaten optimale Partner, die die Zusammenarbeit in Zukunftsbereichen vertiefen könnten.Fischer sagte, er hege eine besondere Zuneigung zu Südkorea, und wies darauf hin, dass er im Jahr 2007 als erster Präsident Österreichs Südkorea einen Staatsbesuch abgestattet hatte. Er bezeichnete die Entwicklung Südkoreas nach der Teilung als wunderbar und äußerte die Hoffnung, dass beide Länder als global führende Nationen ihre Kooperation fortsetzen würden.Bei dem Seminar blickten Experten wie Professor Rüdiger Frank des Instituts für Ostasienwissenschaften an der Universität Wien auf die Geschichte des Austauschs zwischen beiden Ländern zurück und diskutierten über Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Technologie.Joseon und die Österreichisch-Ungarische Monarchie hatten im Jahr 1892 diplomatische Beziehungen aufgenommen.Das Handelsvolumen zwischen Südkorea und Österreich stieg letztes Jahr auf das Allzeithoch von 3,26 Milliarden Dollar.