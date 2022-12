Südkoreas Fußballnationalmannschaft von WM zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft ist von der Weltmeisterschaft in Katar zurückgekehrt.Zahlreiche Fans begrüßten die Mannschaft, die den Einzug ins Achtelfinale geschafft hatte.Unter großem Jubel der versammelten Fans kehrte die Nationalelf zurück, die in den letzten zwei Wochen den Südkoreanern einen „heißen“ Winter geschenkt hatte.24 Nationalspieler, bis auf drei Spieler, die von Katar aus zu ihren Klubs zurückkehrten, traten nacheinander ein. Sie richteten zuerst Dankesworte an Fans.Wenn die Fans weiter wie bisher anfeuern würden, würden sich die Spieler bemühen, um ein Team zu werden, das nicht zurückblicke, sondern nur nach vorne schauend laufe. Er danke dafür, ihn während der WM glücklich gemacht zu haben, sagte Son Heung-min.Zahlreiche Menschen versammelten sich zur Begrüßung der Nationalmannschaft, riefen den Spielern, die hart gekämpft hatten, ermutigende Worte zu und jubelten ihnen zu.Trainer Paulo Bento, der sich nach der WM von der südkoreanischen Nationalmannschaft verabschiedet, sagte, dass die letzten vier Jahre eine glorreiche Zeit gewesen seien.Die Mitglieder der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft, die erstmals seit zwölf Jahren wieder ins WM-Achtelfinale einziehen konnte, kehren nun zu ihren jeweiligen Orten zurück, um sich auf einen neuen Start vorzubereiten.Die Nationalmannschaft ließ mit einem Transparent, auf dem eine Botschaft an die Bürger geschrieben stand, Gruppenfotos aufnehmen und beendete damit ihre aufregende WM-Reise.