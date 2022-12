Kospi fünften Handelstag in Folge im Minus

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Donnerstag den fünften Handelstag in Folge im Minus gelegen.Das Börsenbarometer gab um 0,49 Prozent auf 2.371,08 Zähler nach.Gute Daten zum US-amerikanischen Arbeitsmarkt und dem Dienstleistungssektor hätten der US-Notenbank Argumente für eine restriktive Geldpolitik geliefert, um die Inflation einzudämmen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Anleger würden nun auf die Daten zur Arbeitslosigkeit und dem Großhandel in den USA in dieser Woche warten, um Anhaltspunkte für die Neuausrichtung ihrer Portfolios zu haben, wurde Lim Seung-mi von Hana Securities von Yonhap zitiert.