Gewerkschaftlich organisierte Lkw-Fahrer stimmen heute über Streikende ab

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Lkw-Fahrer stimmen heute über ein Ende ihres mehr als zweiwöchigen Streiks ab.Die Entscheidung für die Abstimmung traf der Exekutivausschuss der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity am Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung in der Niederlassung des Dachverbandes KCTU in Daejeon.Nach einer mehrstündigen Sitzung wurde beschlossen, ab 9 Uhr am Freitag eine Abstimmung durchzuführen. Mit den Ergebnissen wird gegen Mittag gerechnet.Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas war zuletzt von ihrer unterstützenden Position abgerückt und hatte den Vorschlag der Regierung und der Regierungspartei Macht des Volks akzeptiert, das System für sichere Frachtraten um drei Jahre zu verlängern und nicht nur auf Transporte von Zement und Containern zu beschränken.Gewerkschaftsführer Lee Bong-joo sagte am Donnerstag vor der Presse, dass der Vorschlag, auf den sich Regierungspartei und führende Oppositionspartei geeinigt hätten, akzeptiert würde. Gleichzeitig wurde das Regierungslager aufgerufen, die Verlängerung des Systems für sichere Frachtraten und dessen Ausweitung zügig gesetzlich zu verankern.Ursprünglich sollte die Regelung, die den Lkw-Fahrern Mindesteinnahmen für ihre Transporte garantiert, Ende dieses Jahres auslaufen.