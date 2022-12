IAEA-Chef nimmt an Einweihungsfeier des Reaktors Shin Hanul 1 in Südkorea teil

Photo : YONHAP News

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, wird während seines geplanten Besuchs in Südkorea in der kommenden Woche an der Einweihungsfeier eines Kernreaktors teilnehmen.Grossi wird am 13. Dezember zu einem viertägigen Besuch in Südkorea erwartet. Dies markiert die erste Reise eines Leiters der IAEA nach Südkorea seit dem Besuch von Grossis Vorgänger Yukiya Amano im September 2017 und Grossis ersten Südkorea-Besuch seit seinem Amtsantritt im Dezember 2019.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass Grossi der Einweihungsfeier des Reaktors Shin Hanul 1 in Uljin in der Provinz Nord-Gyeongsang am 14. Dezember beiwohnen werde.Der Reaktorblock wurde 2020 fertiggestellt, zehn Jahre nach dem Baubeginn im Jahr 2010. Im Juli letzten Jahres erteilte die Kommission für nukleare Sicherheit die Betriebsgenehmigung.Der Reaktor sollte ursprünglich im April 2017 ans Netz gehen. Der Fertigstellungstermin verzögerte sich jedoch aufgrund einer Sicherheitsprüfung des Geländes. Diese war nach einem schweren Erdbeben in Gyeongju in Nord-Gyeongsang notwendig geworden. Zudem mussten qualitative Mängel von Ausrüstung behoben werden.Nach der Ankunft in Südkorea wird Grossi am ersten Besuchstag mit Außenminister Park Jin zusammenkommen. Beide werden über anstehende Angelegenheiten wie die nordkoreanische Nuklearproblematik und Japans Plan zur Ableitung radioaktiv verseuchten Wassers aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer sowie Kooperationsmöglichkeiten diskutieren.