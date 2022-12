Überschuss in Leistungsbilanz im Oktober – Warenbilanz im Minus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Oktober einen Überschuss in der Leistungsbilanz verzeichnet, obwohl die Warenbilanz ins Minus rutschte.Nach Angaben der Zentralbank des Landes wurde in der Leistungsbilanz im Oktober nach vorläufigen Schätzungen ein Überschuss von 880 Millionen Dollar verbucht.Der Überschuss schrumpfte verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stark um 7,13 Milliarden Dollar.Südkorea hatte von Mai 2020 bis März dieses Jahres 23 Monate in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz gemeldet, ehe im April ein Defizit verbucht wurde. Nach dem Trendwechsel im Mai wurde im August wieder ein Minus verzeichnet, danach konnte die Leistungsbilanz im September und Oktober den zweiten Monat in Folge im Plus sein.In der Warenbilanz wurde im Oktober ein Defizit von 1,48 Milliarden Dollar verbucht. In der Reisebilanz stieg das Defizit aufgrund der gelockerten Corona-Regeln von 460 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum auf 540 Millionen Dollar.