Zahl der Grippepatienten bei Jugendlichen innerhalb eines Monats verdreifacht

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Grippepatienten unter den Jugendlichen hat sich in Südkorea innerhalb eines Monats verdreifacht.Die Regierung denkt aktuell über eine Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen nach, bislang eine der zentralen Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19. Der Anstieg der Zahl der Influenzapatienten wird die Entscheidung voraussichtlich beeinflussen.Laut einem wöchentlichen Mitteilungsblatt der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention zeigten 17,3 pro 1.000 ambulante Patienten im Zeitraum vom 27. November bis 3. Dezember (49. Woche) Symptome, bei denen ein Verdacht auf eine Grippeerkrankung besteht.Die Zahl stieg verglichen mit der 48. Woche um 2,3 Fälle oder 16,3 Prozent.Der Wert in der 49. Woche entspricht dem bisher höchsten Stand in diesem Jahr. Das entspricht dem 3,5-Fachen des Grenzwerts für das Vorliegen einer Grippewelle in der laufenden Saison von 4,9 Fällen.In der Altersgruppe von 13 bis 18 Jahren verdreifachte sich die Zahl der Verdachtsfälle im Zeitraum von der 45. bis zur 49. Woche, und zwar von 18,8 auf 58,1 Fälle.Da in dieser Woche auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder steigend ist, nimmt die Gefahr einer Doppelwelle von Grippe und Covid-19 zu.