Hyundai IONIQ 5 zum Importauto des Jahres in Japan gekürt

Photo : YONHAP News

Der Hyundai IONIQ 5 ist in Japan zum Importauto des Jahres gekürt worden.Hyundai Motor gab am Freitag bekannt, dass der IONIQ 5, ein Elektroauto, bei einer Veranstaltung des Exekutivkomitees des Autos des Jahres in Japan zum Importauto des Jahres gewählt worden sei.Es ist das erste Mal, dass ein koreanisches Auto bei der Kür zum Auto des Jahres in Japan ausgezeichnet wurde.Für die Auswahl des Autos des Jahres in Japan werden zehn beste Fahrzeuge unter den neu auf den Markt gekommenen Autos jedes Jahr in Japan nach einer Abstimmung ausgewählt. Anschließend wird anhand der Ergebnisse von Probefahrten und einer finalen Abstimmung der Sieger bestimmt.Der IONIQ 5 konkurrierte unter anderem mit dem BWM iX und dem Range Rover von Land Rover.Das Komitee teilte mit, dass der IONIQ 5 beim Außen- und Innendesign sowie der Reichweite mit einer Akkuladung gut abgeschnitten habe.