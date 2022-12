Zahl der koreanischen Einwohner in USA beträgt 1,94 Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der koreanischen Einwohner in den Vereinigten Staaten beläuft sich auf 1,94 Millionen.Koreanische Medien in den USA teilten anhand der Daten des Volkszählungsamts Bureau of the Census mit, dass mit Stand 2021 bundesweit eine Million und 945.880 ethnische Koreaner, einschließlich Mischlingskinder, lebten.Die Zahl stieg gegenüber 2020 um 19.372.Die statistischen Daten des US-Volkszählungsamts beruhen auf der Analyse der Ergebnisse der American Community Survey in den Jahren 2017 bis 2021.Etwa 562.000 Koreaner, damit der größte Teil, leben im Bundesstaat Kalifornien.Das südkoreanische Außenministerium schätzt die Zahl der südkoreanischen Staatsbürger in den USA und der Korea-Amerikaner auf 2,63 Millionen. Die Zahl umfasst auch die Koreaner, die sich für kürzere Zeit in den USA aufhalten, darunter Studenten und entsandte Beschäftigte von Firmen und Organisationen.