Gewerkschaft der Lkw-Fahrer beschließt nach Urabstimmung Streikende

Photo : YONHAP News

Die Gewerkschaft der Lkw-Fahrer hat nach einer Urabstimmung ein Ende ihres mehr als zweiwöchigen Streiks beschlossen.Wie die Gewerkschaftsvertretung in der Provinz Nord-Jeolla am Freitag mitteilte, hätten von den 26.144 Mitgliedern 3.574 oder 13,67 Prozent an der Abstimmung teilgenommen. Davon hätten sich 61,82 Prozent für eine Rückkehr zur Arbeit entschieden, 37,55 Prozent hätten für eine Fortsetzung des Protests votiert.Die Mitglieder der Niederlassung in der Hafenstadt Busan entschieden sich ohne Durchführung einer Abstimmung zur Rückkehr zur Arbeit.