Hyundai Motor und SK On wollen Batteriewerk im US-Bundesstaat Georgia bauen

Photo : KBS News

Die Hyundai Motor Group und SK On werden in der Nähe von Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ein Batteriewerk bauen.Wie das Büro des Gouverneurs von Georgia, Brian Kemp, am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, würden beide Unternehmen in Bartow County, 100 Kilometer nördlich von Atlanta, bis 2025 eine Fabrik zur Produktion von Elektroauto-Batterien errichten.Beobachter gehen davon aus, dass die Fabrik als Gemeinschaftsunternehmen gegründet werde, und dass dort hergestellte Batterien an die in Savannah, Georgia geplante Elektroauto-Fabrik von Hyundai Motor geliefert würden.Die Hyundai Motor Group hatte im Oktober den Baubeginn des Werks in Savannah gefeiert, die Fertigstellung ist im Jahr 2025 geplant.Die SK Group baut seit letztem Jahr ein Batteriewerk von SK Innovation im Norden von Atlanta.Die Hyundai Motor Group und SK On hatten im November eine Absichtserklärung für die Kooperation bei der Lieferung von Elektroauto-Batterien in Nordamerika unterzeichnet.