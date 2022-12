Wirtschaft Realeinkommen der privaten Haushalte inflationsbedingt um fünf Prozent gesunken

Das Realeinkommen der privaten Haushalte ist im dritten Quartal aufgrund der Inflation um fünf Prozent im Vorjahresvergleich gesunken.



Das zeigen Daten der Statistikbehörde Statistics Korea, die der Abgeordnete Kim Hoi-jae von der Minjoo-Partei Koreas am Montag veröffentlichte.



Demnach sei das durchschnittliche Einkommen der Haushalte, deren Hauptverdiener Angestellte sind, um fünf Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal geschrumpft.



Die Daten hatte der Forschungsdienst der Nationalversammlung im Auftrag des Abgeordneten analysiert und aufbereitet.



Das Nominaleinkommen habe in dem Zeitraum um 0,5 Prozent zulegen können.



Haushalte, in denen Teilzeitarbeiter oder Tagelöhner den größten Anteil zum Einkommen beisteuern, sahen ihr Realeinkommen um 5,1 beziehungsweise 5,6 Prozent schrumpfen.



Auch bei den Selbständigen ging das Realeinkommen zurück, vor allem dann, wenn sie wenigstens einen Angestellten hatten. Im Schnitt hatten sie 2,5 Prozent weniger Realeinkommen.



Im Juli war bei den Preisanstiegen im Vorjahresvergleich mit 6,3 Prozent der Höhepunkt erreicht worden. Auch in den folgenden Monaten lag die Inflation bei mindestens fünf Prozent. Laut Prognosen wird sich die Inflation bis auf Weiteres auf diesem Niveau fortsetzen.